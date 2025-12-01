Soirée du Nouvel An 2026 Centre Socio-Culturel André Malraux

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 90 – 90 – EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Dîner raffiné et ambiance dansante vivez un réveillon magique à Mehun-sur-Yèvre !

Le Comité des Fêtes de Mehun-sur-Yèvre vous invite à vivre une soirée de la Saint-Sylvestre gourmande et pleine de convivialité grâce à un dîner spécialement imaginé pour l’occasion.

Au menu cocktail apéritif, foie gras maison, queue de lotte, veau confit, fromages, dessert gourmand et mignardises… le tout suivi d’une soirée dansante animée par un DJ pour accueillir 2026 dans la fête et la bonne humeur.

Un menu enfant est également proposé, permettant à toutes les familles de profiter d’un moment chaleureux.

Réservation indispensable avant le 15 décembre. 90 .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 95 02 64 comitedesfetesmehunois@gmail.com

English :

Fine dining and dancing: enjoy a magical New Year’s Eve in Mehun-sur-Yèvre!

