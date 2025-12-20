Soirée du Nouvel An 2026 C’Heu L’Zib Menetou-Salon
2 Route des Aix Menetou-Salon Cher
Savourez le passage à la nouvelle année autour d’une table gourmande et conviviale.
Pour célébrer la Saint-Sylvestre, le restaurant C’Heu l’Zib vous convie à un dîner festif accompagné d’une soirée jazz, pour une ambiance élégante et chaleureuse.
Un menu spécialement conçu pour l’occasion met à l’honneur des produits de saison et des recettes gourmandes foie gras ou saumon fumé, brochet à la crème ou pintade au whisky, fromages et desserts raffinés.
Une parenthèse musicale et gastronomique idéale pour accueillir 2026 dans une atmosphère conviviale et raffinée.
Pensez à vite réserver vos places. 95 .
2 Route des Aix Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 81 20
English :
Celebrate the arrival of the new year with a gourmet meal.
