Soirée du Nouvel An 2026 Club 81, Saint-Germain-du-Puy

Soirée du Nouvel An 2026 Club 81

221 Route de la Charité Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Club 81 vous invite à célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance festive et électrisante.

Une soirée conviviale et rythmée, idéale pour démarrer l’année 2026 sous le signe de la fête, entre amis. Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit et à partager un moment inoubliable à Saint-Germain-du-Puy. 20 .

221 Route de la Charité Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire club81.discotheque@gmail.com

English :

Club 81 invites you to celebrate the arrival of the new year in a festive and electrifying atmosphere.

