Soirée du Nouvel An 2026 Gambas Royale, Bourges

Soirée du Nouvel An 2026 Gambas Royale

133 Rue Charlet Bourges Cher

Célébrez la nouvelle année autour d’un menu festif aux saveurs raffinées !

Pour le passage à la nouvelle année, le restaurant Gambas Royale vous propose un menu spécial Nouvel An, alliant saveurs raffinées et cuisine généreuse. Foie gras, fruits de mer, gambas géantes, viandes et poissons soigneusement préparés composent un repas festif, accompagné de fromages et de desserts gourmands. Une belle invitation à partager un moment chaleureux et convivial pour débuter l’année 2026 autour d’une table gourmande, au cœur de Bourges. 68.9 .

133 Rue Charlet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 31 20

English :

Celebrate the New Year with a festive menu of refined flavours!

