Soirée du Nouvel An 2026 Le Cottage, Bourges

16 Avenue de la Prospective Bourges Cher

Début : 2025-12-31 23:00:00

Terminez l’année en beauté et dansez jusqu’aux premières heures de 2026 !

Le Cottage vous donne rendez-vous pour une soirée du réveillon placée sous le signe de la fête et de la convivialité.

Dès 23h, venez célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance électrisante, avec une coupe de bulles offerte jusqu’à minuit. La nuit se prolonge sur le dancefloor, et les plus courageux pourront même profiter d’un petit-déjeuner en fin de soirée. Une manière festive et incontournable de dire au revoir à 2025 et d’accueillir 2026 à Bourges. 15 .

End the year in style and dance into the early hours of 2026!

