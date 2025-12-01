Soirée du Nouvel An 2026 Le Cottage, Bourges
Soirée du Nouvel An 2026 Le Cottage, Bourges mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An 2026 Le Cottage
16 Avenue de la Prospective Bourges Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-31 23:00:00
2025-12-31
Terminez l’année en beauté et dansez jusqu’aux premières heures de 2026 !
Le Cottage vous donne rendez-vous pour une soirée du réveillon placée sous le signe de la fête et de la convivialité.
Dès 23h, venez célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance électrisante, avec une coupe de bulles offerte jusqu'à minuit. La nuit se prolonge sur le dancefloor, et les plus courageux pourront même profiter d'un petit-déjeuner en fin de soirée. Une manière festive et incontournable de dire au revoir à 2025 et d'accueillir 2026 à Bourges.
16 Avenue de la Prospective Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 06 22 54
English :
End the year in style and dance into the early hours of 2026!
