Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy, Bourges

Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy

29 Rue d’Auron Bourges Cher

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-12-31 23:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Gispy Club vous donne rendez-vous pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance électrisante.

Rendez-vous en fin de soirée pour une nuit placée sous le signe de la fête ! Musique enflammée, piste de danse vibrante et bonne humeur accompagneront le passage à 2026. Portée par des rythmes entraînants, un décor lumineux et une ambiance conviviale, cette soirée promet un moment festif, intense et mémorable au cœur de Bourges, à partager entre amis. 10 .

29 Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire legipsyclub@gmail.com

English :

The Gispy Club invites you to celebrate the arrival of the new year in an electrifying atmosphere.

