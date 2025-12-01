Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy, Bourges
Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy, Bourges mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy
29 Rue d’Auron Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 23:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Gispy Club vous donne rendez-vous pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance électrisante.
Rendez-vous en fin de soirée pour une nuit placée sous le signe de la fête ! Musique enflammée, piste de danse vibrante et bonne humeur accompagneront le passage à 2026. Portée par des rythmes entraînants, un décor lumineux et une ambiance conviviale, cette soirée promet un moment festif, intense et mémorable au cœur de Bourges, à partager entre amis. 10 .
29 Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire legipsyclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Gispy Club invites you to celebrate the arrival of the new year in an electrifying atmosphere.
L’événement Soirée du Nouvel An 2026 Le Gispy Bourges a été mis à jour le 2025-12-23 par OT BOURGES