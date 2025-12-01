Soirée du Nouvel An 2026 Le Wake Up

24 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Vivez un réveillon gourmand et festif pour entrer dans 2026 en beauté !

Le Wake Up vous invite à célébrer le passage à la nouvelle année autour d’un dîner d’exception, spécialement imaginé pour l’occasion. Entre mets raffinés, ambiance conviviale et cotillons, profitez d’une soirée chaleureuse où chaque détail est pensé pour faire de votre réveillon un moment inoubliable.

Un menu gourmand, une atmosphère festive et le plaisir d’accueillir 2026 ensemble… une belle manière de vivre la magie du Nouvel An ! 80 .

24 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 73 96

English :

Enjoy a festive, gourmet New Year’s Eve to usher in 2026 in style!

L’événement Soirée du Nouvel An 2026 Le Wake Up Bourges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT BOURGES