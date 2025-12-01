Soirée du Nouvel An 2026 Restaurant Chez Jacques

3 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 69 – 69 – EUR

69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez la Saint-Sylvestre autour d’un dîner d’exception au restaurant Chez Jacques !

Pour accueillir 2026 dans un cadre chaleureux et raffiné, le restaurant Chez Jacques vous propose un menu de Saint-Sylvestre spécialement imaginé pour l’occasion.

Au programme escalope de foie gras poêlée, ravioles de crevettes et Saint-Jacques à la truffe noire, râble de lapin farci aux saveurs délicates, et un entremet au yuzu et miel d’acacia pour terminer le repas en douceur.

Une soirée gourmande, conviviale et élégante, idéale pour partager un moment d’exception en famille ou entre amis. 69 .

3 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 01 37

English :

Celebrate New Year?s Eve with an exceptional dinner at Chez Jacques!

L’événement Soirée du Nouvel An 2026 Restaurant Chez Jacques Bourges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT BOURGES