Soirée du Nouvel An 2026 Rooftop L’Incontournable

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 79 – 79 – EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez le passage à 2026 autour d’un dîner d’exception à L’Incontournable !

Pour le réveillon du 31 décembre, L’Incontournable vous propose un menu alliant saveurs gourmandes et ambiance festive.

Profitez d’un cadre chaleureux et d’une atmosphère élégante pour accueillir la nouvelle année dans un esprit convivial et gourmand.

Sur réservation uniquement. 79 .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19

English :

Celebrate the transition to 2026 with an exceptional dinner at L?Incontournable!

L’événement Soirée du Nouvel An 2026 Rooftop L’Incontournable Bourges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT BOURGES