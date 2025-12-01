Soirée du Nouvel An 2026 Sealife Saint-Florent-sur-Cher

Soirée du Nouvel An 2026 Sealife

1 Rue Fernand Léger Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Le restaurant Sealife vous invite à célébrer le passage à 2026 lors d’un dîner de la Saint-Sylvestre placé sous le signe de la gourmandise et de la fête.

Au programme buffet à volonté, une boisson ou un apéritif offert, puis soirée dansante pour prolonger la magie jusqu’au bout de la nuit.

Une belle occasion de partager un moment chaleureux entre amis ou en famille pour débuter la nouvelle année dans la bonne humeur.

La réservation est obligatoire, directement sur place, avec paiement au moment de la réservation. 35 .

1 Rue Fernand Léger Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 05 93

English :

The Sealife restaurant invites you to celebrate the transition to 2026 with a New Year?s Eve dinner of gourmet delights and festivities.

