Soirée du nouvel an à la Casa del Mar Plougasnou mercredi 31 décembre 2025.
2 Rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Début : 2025-12-31 20:00:00
Venez célébrer le réveillon à la Casa del Mar à Plougasnou ! Soyez prêts à accueillir 2026 avec style et éclat sur le thème chic et détail choc. DJ XAGO animera la soirée jusqu’au petit matin.
En plus de la soirée, un menu est concocté directement sur place. 70€ par personne hors boisson, pensez à réserver ! .
2 Rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
