Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine

70 Av. Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

35

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez la soirée du Nouvel An à l’espace Culturel François Mitterrand ! Au programme Un dress code chic !!

Informations & Réservations au 06.83.25.66.78 ou association.muscievent@gmail.com

Entrée + Repas pour 35€ par personne!

Réservation obligatoire. 35 .

70 Av. Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 6 83 25 66 78 association.muscievent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise