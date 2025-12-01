Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine
70 Av. Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
35
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtez la soirée du Nouvel An à l’espace Culturel François Mitterrand ! Au programme Un dress code chic !!
Informations & Réservations au 06.83.25.66.78 ou association.muscievent@gmail.com
Entrée + Repas pour 35€ par personne!
Réservation obligatoire. 35 .
70 Av. Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 6 83 25 66 78 association.muscievent@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée du Nouvel An à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise