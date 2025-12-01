Soirée du Nouvel An Andelot-en-Montagne
Soirée du Nouvel An Andelot-en-Montagne mercredi 31 décembre 2025.
Tarif : 75 – 75 – 80 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Au menu apéritif, entrée froide, entrée chaude, trou franc-comtois, plat et dessert.
Soirée animée par Minoritaire jusqu’au bout de la nuit.
Show pyrotechnique sons et lumières à minuit.
Inscription obligatoire. .
Salle des fêtes Andelot-en-Montagne 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 14 08
English : Soirée du Nouvel An
German : Soirée du Nouvel An
