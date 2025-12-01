Soirée du Nouvel An

Salle des fêtes Andelot-en-Montagne Jura

Tarif : 75 – 75 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Au menu apéritif, entrée froide, entrée chaude, trou franc-comtois, plat et dessert.

Soirée animée par Minoritaire jusqu’au bout de la nuit.

Show pyrotechnique sons et lumières à minuit.

Inscription obligatoire. .

Salle des fêtes Andelot-en-Montagne 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 14 08

English : Soirée du Nouvel An

German : Soirée du Nouvel An

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée du Nouvel An Andelot-en-Montagne a été mis à jour le 2025-11-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA