Soirée du nouvel an au Café Breton Perros-Guirec
Soirée du nouvel an au Café Breton Perros-Guirec mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du nouvel an au Café Breton
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée du nouvel au Café Breton avec Dj BPM Dj Gab !
Plus d’informations à venir. .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
English :
L’événement Soirée du nouvel an au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec