Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir Camping Le Pressoir Petit-Palais-et-Cornemps

Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir
Camping Le Pressoir 227 Route Du Camping Petit-Palais-et-Cornemps Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Cette soirée, destinée aux jeunes adultes de 18 à 30 ans, vise à proposer une alternative festive, encadrée et sécurisée pour le passage à la nouvelle année.
Elle est entièrement organisée restauration type fast-food, animations, et même possibilité d’hébergement sur place pour 8 € par personne, afin de favoriser un environnement sûr et accessible.
Prêt(e) à vivre le Nouvel An le plus stylé au Pressoir ?
Soirée privée 18–30 ans, avec musique, fast-food, ambiance de folie et plein de surprises toute la nuit
Hébergement à seulement 8€/pers (mobil-home 4 pers minimum).
L’événement est privé et sur inscription
Scanne le QR code pour rejoindre la chaîne, suivre les actus et t’inscrire. .
Camping Le Pressoir 227 Route Du Camping Petit-Palais-et-Cornemps 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 69 73 25 contact@campinglepressoir.com
