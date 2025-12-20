Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir Camping Le Pressoir Petit-Palais-et-Cornemps

Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir

Camping Le Pressoir 227 Route Du Camping Petit-Palais-et-Cornemps Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Cette soirée, destinée aux jeunes adultes de 18 à 30 ans, vise à proposer une alternative festive, encadrée et sécurisée pour le passage à la nouvelle année.

Elle est entièrement organisée restauration type fast-food, animations, et même possibilité d’hébergement sur place pour 8 € par personne, afin de favoriser un environnement sûr et accessible.

Prêt(e) à vivre le Nouvel An le plus stylé au Pressoir ?

Soirée privée 18–30 ans, avec musique, fast-food, ambiance de folie et plein de surprises toute la nuit

Hébergement à seulement 8€/pers (mobil-home 4 pers minimum).

L’événement est privé et sur inscription

Scanne le QR code pour rejoindre la chaîne, suivre les actus et t’inscrire. .

Camping Le Pressoir 227 Route Du Camping Petit-Palais-et-Cornemps 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 69 73 25 contact@campinglepressoir.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir

L’événement Soirée du Nouvel an au Camping Le Pressoir Petit-Palais-et-Cornemps a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Saint-Emilion