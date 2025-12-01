Soirée du Nouvel An au Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel

Soirée du Nouvel An au Clos du Paradis

Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

par personne

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez célébrer le passage à la nouvelle année dans un cadre d’exception au Domaine Clos du Paradis, autour d’un dîner gastronomique festif et raffiné. Une soirée placée sous le signe du partage, de la gastronomie et de la magie du Nouvel An.

Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 03 71 contact@closduparadis.fr

English :

Come and celebrate the arrival of the New Year in an exceptional setting at Domaine Clos du Paradis, with a festive and refined gastronomic dinner. An evening of sharing, gastronomy and New Year magic.

