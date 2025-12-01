Soirée du Nouvel An au Guerveur Quai de Normandie Caen

Soirée du Nouvel An au Guerveur

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 03:00:00

2025-12-31

Face à votre enthousiasme (et vos nombreuses demandes), on ne pouvait pas finir 2025 autrement qu’avec vous !

Alors préparez-vous à vivre une soirée inoubliable le 31 décembre à bord du Guerveur de 19h à 03h

Au programme

– DJ set pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

– 22 pièces gourmandes chaudes, froides et sucrées (cocktail servi à partir de 20h)

– 1 coupe de Champagne dés votre arrivée

Attention places limitées !

Venez dans vos plus belles tenues de fête pour clôturer l’année en beauté

Alors, prêt(e) à finir l’année en beauté avec nous ?

Profitez pleinement de votre soirée en privatisant nos canapés dans le salon d’honneur .

Given your enthusiasm (and your many requests), we couldn?t end 2025 any other way than with you!

So get ready for an unforgettable evening on December 31st aboard the Guerveur from 7pm to 3am

