Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac

Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 21.9 – 21.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année avec l’équipe du centre aquatique Les Antilles de Jonzac.

Au programme danse, musique ambiance années 80, baignade jusqu’à 2h du matin au lagon, avec ou sans buffet, pour les grands et les petits !

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat@lesantillesdejonzac.com

English :

Come and celebrate the New Year with the team at Jonzac’s Les Antilles aquatic center.

The program includes dancing, 80s music and swimming until 2am in the lagoon, with or without a buffet, for young and old alike!

