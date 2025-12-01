Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac
Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 21.9 – 21.9 – EUR
Tarif : 21.9 – 21.9 – EUR

Date et horaire :
Début : 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter la nouvelle année avec l’équipe du centre aquatique Les Antilles de Jonzac.
Au programme danse, musique ambiance années 80, baignade jusqu’à 2h du matin au lagon, avec ou sans buffet, pour les grands et les petits !
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat@lesantillesdejonzac.com
English :
Come and celebrate the New Year with the team at Jonzac’s Les Antilles aquatic center.
The program includes dancing, 80s music and swimming until 2am in the lagoon, with or without a buffet, for young and old alike!
L’événement Soirée du Nouvel An aux Antilles de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2025-12-16 par CDC de Haute Saintonge