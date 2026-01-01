Soirée du Nouvel An (avec 1 mois de retard) Bourges

Soirée du Nouvel An (avec 1 mois de retard)

11 Allée Napoléon III Bourges Cher





Début : 2026-01-29 17:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le Nouvel An se fête aussi en janvier une soirée chic, festive et pleine de paillettes à la Brasserie Bos !

Et si vous reviviez le réveillon du Nouvel An… avec un mois de retard ?

La Brasserie Bos vous invite à sa Soirée du Nouvel An, pour une nuit placée sous le signe du glamour, de la fête et du lâcher-prise.

Au programme une ambiance super chic, des lumières spectaculaires, confettis, cotillons, ballons, et surtout une sélection musicale festive assurée par DJ Ness. Comme au vrai réveillon, un décompte à minuit pile viendra marquer le temps fort de la soirée.

Tenue chic conseillée paillettes, strass et élégance sont plus que bienvenus… et même vivement encouragés ! .

11 Allée Napoléon III Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 90 71

English :

New Year’s Eve is also celebrated in January: a chic, festive evening full of glitter at Brasserie Bos!

