Soirée du nouvel an Place du Cinéma Barèges

Soirée du nouvel an

Place du Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

De 17h à 18h grand jeu de l’aniamtion.

De 19h à 20h batucada avec Bat’Fogo.

À 20h grand feu d’artifice en musique.

À 20h30 guinguette musicale avec DJ de Pacotille.

À 22h concert Soul & Funk avec le groupe Yesterdays.

Offert par la mairie de Barèges. .

Place du Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

From 5pm to 6pm: big game of aniamtion.

7pm to 8pm: Batucada with Bat’Fogo.

8pm: musical fireworks display.

8.30pm: musical guinguette with DJ de Pacotille.

10pm: Soul & Funk concert with the group Yesterdays.

German :

Von 17.00 bis 18.00 Uhr: Großes Aniamtionsspiel.

Von 19.00 bis 20.00 Uhr: Batucada mit Bat’Fogo.

Um 20 Uhr: Großes Feuerwerk mit Musik.

Um 20:30 Uhr: Musikalische Guinguette mit DJ de Pacotille.

Um 22 Uhr: Soul & Funk-Konzert mit der Gruppe Yesterdays.

Italiano :

Dalle 17.00 alle 18.00: Grande partita dell’anno.

Dalle 19.00 alle 20.00: Batucada con Bat’Fogo.

Ore 20:00: spettacolo pirotecnico musicale.

Ore 20.30: guinguette musicale con il DJ de Pacotille.

Ore 22.00: concerto Soul & Funk con il gruppo Yesterdays.

Espanol :

De 17:00 a 18:00: Gran partido del año.

De 19.00 a 20.00 h: Batucada con Bat’Fogo.

20.00 h: espectáculo pirotécnico musical.

20.30 h: guinguette musical con DJ de Pacotille.

22.00 h: concierto de Soul & Funk con el grupo Yesterdays.

