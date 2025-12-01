Soirée du nouvel an Place du Cinéma Barèges
Soirée du nouvel an Place du Cinéma Barèges mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du nouvel an
Place du Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-31 17:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
De 17h à 18h grand jeu de l’aniamtion.
De 19h à 20h batucada avec Bat’Fogo.
À 20h grand feu d’artifice en musique.
À 20h30 guinguette musicale avec DJ de Pacotille.
À 22h concert Soul & Funk avec le groupe Yesterdays.
Offert par la mairie de Barèges. .
Place du Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
From 5pm to 6pm: big game of aniamtion.
7pm to 8pm: Batucada with Bat’Fogo.
8pm: musical fireworks display.
8.30pm: musical guinguette with DJ de Pacotille.
10pm: Soul & Funk concert with the group Yesterdays.
German :
Von 17.00 bis 18.00 Uhr: Großes Aniamtionsspiel.
Von 19.00 bis 20.00 Uhr: Batucada mit Bat’Fogo.
Um 20 Uhr: Großes Feuerwerk mit Musik.
Um 20:30 Uhr: Musikalische Guinguette mit DJ de Pacotille.
Um 22 Uhr: Soul & Funk-Konzert mit der Gruppe Yesterdays.
Italiano :
Dalle 17.00 alle 18.00: Grande partita dell’anno.
Dalle 19.00 alle 20.00: Batucada con Bat’Fogo.
Ore 20:00: spettacolo pirotecnico musicale.
Ore 20.30: guinguette musicale con il DJ de Pacotille.
Ore 22.00: concerto Soul & Funk con il gruppo Yesterdays.
Espanol :
De 17:00 a 18:00: Gran partido del año.
De 19.00 a 20.00 h: Batucada con Bat’Fogo.
20.00 h: espectáculo pirotécnico musical.
20.30 h: guinguette musical con DJ de Pacotille.
22.00 h: concierto de Soul & Funk con el grupo Yesterdays.
