Soirée du Nouvel An La Grande Chaumière Bogny-sur-Meuse mercredi 31 décembre 2025.

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Diner avec apéritif inclus

Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Entrées, plats, desserts aux choix.
La Grande Chaumière 12 avenue Blanqui Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 58 78 

English :

Choice of starters, main courses and desserts.

