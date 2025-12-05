Soirée du Nouvel An La Grande Chaumière Bogny-sur-Meuse
Soirée du Nouvel An
La Grande Chaumière 12 avenue Blanqui Bogny-sur-Meuse Ardennes
Tarif : 79 – 79 – 79 EUR
Diner avec apéritif inclus
2025-12-31
2025-12-31
Entrées, plats, desserts aux choix.
La Grande Chaumière 12 avenue Blanqui Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 58 78
English :
Choice of starters, main courses and desserts.
