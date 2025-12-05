Soirée du Nouvel An La Grande Chaumière Bogny-sur-Meuse

Soirée du Nouvel An

La Grande Chaumière 12 avenue Blanqui Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Diner avec apéritif inclus

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Entrées, plats, desserts aux choix.

La Grande Chaumière 12 avenue Blanqui Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 58 78

English :

Choice of starters, main courses and desserts.

