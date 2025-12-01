Soirée du Nouvel An Cerniébaud
Soirée du Nouvel An Cerniébaud mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An
Combe Simon Cerniébaud Jura
Tarif : – – 85 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Pour les fêtes de fin d’année, le Chalet de la Haute-Joux vous propose un dîner d’exception à ne surtout pas manquer
• Apéritif et amuse-bouche.
• Bouchée feuilletée d’escargots, sauce morilles et vin jaune.
• Filet de dorade rôti, mosaïque de légumes méditerranéens.
• Trou jurassien.
• Filet mignon de veau sauce forestière, accompagné de ses pommes grenailles et son méli mélo de légumes de saison.
• Fromage.
• Trilogie de desserts.
Soirée sur le thème de Tahiti animée par DJ Minoritaire. .
Combe Simon Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
