Soirée du Nouvel An Cerniébaud

Tarif : – – 85 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Pour les fêtes de fin d’année, le Chalet de la Haute-Joux vous propose un dîner d’exception à ne surtout pas manquer

• Apéritif et amuse-bouche.

• Bouchée feuilletée d’escargots, sauce morilles et vin jaune.

• Filet de dorade rôti, mosaïque de légumes méditerranéens.

• Trou jurassien.

• Filet mignon de veau sauce forestière, accompagné de ses pommes grenailles et son méli mélo de légumes de saison.

• Fromage.

• Trilogie de desserts.

Soirée sur le thème de Tahiti animée par DJ Minoritaire. .

Combe Simon Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39

