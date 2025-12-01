Soirée du Nouvel an Chaux-des-Crotenay

Soirée du Nouvel an

9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : 82.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Au menu

• Apéritif maison aux saveurs jurassiennes.

• Assortiment de délicates bouchées de saison.

• Foie gras maison, toast aux figues et chutney de mangue exotique.

• Pavé de biche rôti sauce Grand Veneur aux airelles, risotto crémeux aux champignons sauvages et crumble de légumes d’antan.

• Fromages.

• Assortiment de mignardises raffinées.

Soirée dansante avec animation.

Sur réservation. .

9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

