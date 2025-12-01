Soirée du Nouvel an Chaux-des-Crotenay
Soirée du Nouvel an
9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – – 82.9 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Au menu
• Apéritif maison aux saveurs jurassiennes.
• Assortiment de délicates bouchées de saison.
• Foie gras maison, toast aux figues et chutney de mangue exotique.
• Pavé de biche rôti sauce Grand Veneur aux airelles, risotto crémeux aux champignons sauvages et crumble de légumes d’antan.
• Fromages.
• Assortiment de mignardises raffinées.
Soirée dansante avec animation.
Sur réservation. .
9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
