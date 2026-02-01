Soirée du Nouvel an Chinois Spézet

Soirée du Nouvel an Chinois

5 rue Charles de Gaulle Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée du Nouvel an Chinois au 5 rue Charles de Gaulle le samedi 28 février à 16h00 et 20h00.

Au programme: repas (10€) sauté de porc caramel sur place ou à emporter à 20h00 et atelier cuisine à 16h00 (fabrication de rouleaux de printemps, de nems) 10 personnes maximum

> Organisé par Da Lec’h’All

> réservation au repas et à l’atelier cuisine: contact@delachall.infini.fr ou 06 72 25 25 70 .

5 rue Charles de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 72 25 25 70

English : Soirée du Nouvel an Chinois

