Soirée du Nouvel an Chinois Spézet
Soirée du Nouvel an Chinois Spézet samedi 28 février 2026.
Soirée du Nouvel an Chinois
5 rue Charles de Gaulle Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée du Nouvel an Chinois au 5 rue Charles de Gaulle le samedi 28 février à 16h00 et 20h00.
Au programme: repas (10€) sauté de porc caramel sur place ou à emporter à 20h00 et atelier cuisine à 16h00 (fabrication de rouleaux de printemps, de nems) 10 personnes maximum
> Organisé par Da Lec’h’All
> réservation au repas et à l’atelier cuisine: contact@delachall.infini.fr ou 06 72 25 25 70 .
5 rue Charles de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 72 25 25 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée du Nouvel an Chinois
L’événement Soirée du Nouvel an Chinois Spézet a été mis à jour le 2026-02-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou