Soirée du Nouvel An Saures Entraygues-sur-Truyère

Apéro, musette, diner, chansons françaises, soirée DJ animée par Guillaume Fric et Julien Locatelli
Mignardises d’apéritifs, pâté en croute au saumon de l’atlantique, mousseline de poisson et légumes, foie gras mi-cuit/toasts et confiture de figue, suprême de pintade de la maison Bax-Gombert sauce aux cèpes, gratin dauphinois à la truffe, assiette de fromages locaux, dessert, coupe de champagne 78 .
Aperitif, musette, dinner, French songs, DJ evening hosted by Guillaume Fric and Julien Locatelli
