Soirée du Nouvel An Gatsby Années Folles Rue des Croisettes Sacy

Soirée du Nouvel An Gatsby Années Folles

Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Tout public

Le Château de Sacy vous ouvre ses portes pour une soirée de Nouvel An sur le thème des années folles. Plongez dans l’élégance et l’ambiance festive de cette époque, avec une décoration aux touches dorées qui invite à la fête. Le chef vous propose un menu exclusif en 8 séquences, conçu comme un véritable récit culinaire, où chaque plat met en valeur des produits soigneusement sélectionnés pour rendre cette soirée inoubliable. .

Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy 51500 Marne Grand Est

English : Soirée du Nouvel An Gatsby Années Folles

L’événement Soirée du Nouvel An Gatsby Années Folles Sacy a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT de la Marne