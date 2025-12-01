Soirée du Nouvel An Salle des fêtes Gond-Pontouvre
Soirée du Nouvel An Salle des fêtes Gond-Pontouvre mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An
Salle des fêtes 1 place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-31 20:30:00
2025-12-31
Vivez une soirée d’exception pour dire adieu à 2025 et accueillir la nouvelle année dans un tourbillon de saveurs et d’émotions !
Salle des fêtes 1 place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 41 40 22 6016000@ffhandball.net
English :
Experience an exceptional evening to bid farewell to 2025 and welcome the New Year in a whirlwind of flavours and emotions!
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend, um sich von 2025 zu verabschieden und das neue Jahr mit einem Wirbelsturm aus Aromen und Emotionen zu begrüßen!
Italiano :
Vivete una serata eccezionale per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con un turbinio di sapori ed emozioni!
Espanol :
Viva una velada excepcional para despedir 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo con un torbellino de sabores y emociones
