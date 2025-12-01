Soirée du Nouvel An Rue des Isles Granville

Soirée du Nouvel An

Restaurant la Régate Granville

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 01:00:00

2025-12-31

La Régate vous invite à vivre une soirée d’exception face au port de plaisance de Granville.

Ambiance chaleureuse, menu festif spécialement imaginé pour l’occasion, et duo live Silverspoon reprenant les plus grands titres des années 80 à 2000 tous les ingrédients sont réunis pour célébrer la nouvelle année dans une atmosphère inoubliable.

Réservation obligatoire sur place, avec acompte de 50 %. .

Rue des Isles Restaurant la Régate Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 16 99 contact.laregate@gmail.com

