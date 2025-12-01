Soirée du Nouvel An L’Apostrophe Reims Restaurant L’Apostrophe Reims
Soirée du Nouvel An L’Apostrophe Reims Restaurant L’Apostrophe Reims mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An L’Apostrophe Reims
Restaurant L’Apostrophe 59 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Tout public
Menu disponible sur site dans la rubrique Menus , il s’agit de menu unique avec deux choix par catégorie.
Cela signifie que 8 options sont possibles. Nous vous proposons donc de choisir vos menus en amont de l’expérience. Une option végétarienne est possible.
Le menu du nouvel an inclus une coupe de champagne ainsi que des amuses-bouche. .
Restaurant L’Apostrophe 59 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 79 19 89
English : Soirée du Nouvel An L’Apostrophe Reims
L’événement Soirée du Nouvel An L’Apostrophe Reims Reims a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne