SOIRÉE DU NOUVEL AN Launac

SOIRÉE DU NOUVEL AN
SALLE DES FÊTES DE LAUNAC Launac Haute-Garonne
10
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Passez un réveillon festif à Launac !
C’est avec un immense plaisir que le Comité d’Animation de Launac vous invite à les rejoindre le 31 décembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Launac pour célébrer la nouvelle année comme il se doit ! Cette soirée sera animée par une auberge espagnole et DJ ! 10 .
SALLE DES FÊTES DE LAUNAC Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie
English :
Have a festive New Year’s Eve in Launac!
German :
Verbringen Sie einen festlichen Silvesterabend in Launac!
Italiano :
Passate un Capodanno festoso a Launac!
Espanol :
¡Pase una Nochevieja festiva en Launac!
