SOIRÉE DU NOUVEL AN Launac mercredi 31 décembre 2025.

SALLE DES FÊTES DE LAUNAC Launac Haute-Garonne

Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01

2025-12-31

Passez un réveillon festif à Launac !
C’est avec un immense plaisir que le Comité d’Animation de Launac vous invite à les rejoindre le 31 décembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Launac pour célébrer la nouvelle année comme il se doit ! Cette soirée sera animée par une auberge espagnole et DJ ! 10  .

SALLE DES FÊTES DE LAUNAC Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie  

