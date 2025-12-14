Soirée du Nouvel An | Ludik Factory Ludik Factory Bergerac

Soirée du Nouvel An | Ludik Factory

Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Ludik Factory propose un événement festif et ludique avec animations, jeux et challenges.

Déroulé de la soirée

19h Apéritif & lancement des challenges en équipe

20h30 Passage à table, menu des fêtes & animations pendant le repas

Menu adulte 75 €

Tapas

– Feuilleté boudin & pommes

– Tartare de saumon mariné aux mangues

– Velouté de potimarron & éclats de châtaignes

– Vin blanc chaud maison

Entrée

– Carpaccio de Saint-Jacques, baies roses, aneth, ananas, citron vert, crème vanillée

Plat

– Ballotine de volaille au foie gras, sauce Albuféra

– Duxelles de champignons & risotto aux champignons

Dessert

– Biscuit noisette, croustillant praliné, poire, bavaroise vanille, glaçage rocher chocolat lait-noisette

Menu enfant 25 €

– Petit four & apéritif enfant

– Risotto aux champignons & poulet pané panko

– Dessert de fête

-30 % sur les chambres pour les participants au repas .

Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 63 15 65

