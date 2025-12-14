Soirée du Nouvel An | Ludik Factory Ludik Factory Bergerac
Soirée du Nouvel An | Ludik Factory
Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-31
Le Ludik Factory propose un événement festif et ludique avec animations, jeux et challenges.
Déroulé de la soirée
19h Apéritif & lancement des challenges en équipe
20h30 Passage à table, menu des fêtes & animations pendant le repas
Menu adulte 75 €
Tapas
– Feuilleté boudin & pommes
– Tartare de saumon mariné aux mangues
– Velouté de potimarron & éclats de châtaignes
– Vin blanc chaud maison
Entrée
– Carpaccio de Saint-Jacques, baies roses, aneth, ananas, citron vert, crème vanillée
Plat
– Ballotine de volaille au foie gras, sauce Albuféra
– Duxelles de champignons & risotto aux champignons
Dessert
– Biscuit noisette, croustillant praliné, poire, bavaroise vanille, glaçage rocher chocolat lait-noisette
Menu enfant 25 €
– Petit four & apéritif enfant
– Risotto aux champignons & poulet pané panko
– Dessert de fête
-30 % sur les chambres pour les participants au repas .
Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 63 15 65
