Soirée du Nouvel An Salle André Malraux Marange-Silvange

Soirée du Nouvel An

Salle André Malraux 2B Rue des Pionniers Marange-Silvange Moselle

Préparez vos tenues les plus scintillantes, enfilez vos chaussures de danse et venez célébrer le passage à la nouvelle année avec nous lors d’un repas dansant convivial animé par DJ Thierry Animation !

Nombre de places limité, pensez à réserver.Tout public

Salle André Malraux 2B Rue des Pionniers Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70 servicepopulation@mairie-marange-silvange.fr

English :

Get your sparkling outfits ready, slip on your dancing shoes and come celebrate the arrival of the New Year with us at a convivial dinner dance hosted by DJ Thierry Animation!

Places are limited, so book early.

German :

Bereiten Sie Ihre glitzerndsten Outfits vor, schlüpfen Sie in Ihre Tanzschuhe und feiern Sie den Jahreswechsel mit uns bei einem geselligen Tanzessen, das von DJ Thierry Animation moderiert wird!

Begrenzte Anzahl an Plätzen, denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Preparate i vostri abiti scintillanti, infilate le scarpe da ballo e venite a festeggiare con noi l’arrivo del nuovo anno in una cena danzante conviviale condotta dal DJ Thierry Animation!

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo.

Espanol :

Prepare sus trajes brillantes, cálcese los zapatos de baile y venga a celebrar la llegada del Año Nuevo con nosotros en una cena con baile amenizada por DJ Thierry Animation

Las plazas son limitadas, así que reserve pronto.

L’événement Soirée du Nouvel An Marange-Silvange a été mis à jour le 2025-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE