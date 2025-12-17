Soirée du nouvel an

Avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Comme chaque fin d’année, l’association Cant’u Danses organise le réveillon du nouvel an à la salle Port-Aubin.

Venez nombreux fêter la nouvelle année ! .

Avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 83 14 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée du nouvel an

L’événement Soirée du nouvel an Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2025-12-15 par Margaux Médoc Tourisme