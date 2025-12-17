Soirée du nouvel an Margaux-Cantenac
Soirée du nouvel an
Avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Comme chaque fin d’année, l’association Cant’u Danses organise le réveillon du nouvel an à la salle Port-Aubin.
Venez nombreux fêter la nouvelle année ! .
