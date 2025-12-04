Soirée du Nouvel An Mélecey

Soirée du Nouvel An

2 Rue du Moulin Mélecey Haute-Saône

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le restaurant Le Relais de Mélecey vous propose une soirée du nouvel an argentée !!

Réservez dès que possible votre place.

Animation Dj Didier. .

2 Rue du Moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69

