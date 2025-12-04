Soirée du Nouvel An Mélecey
Soirée du Nouvel An Mélecey mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du Nouvel An
2 Rue du Moulin Mélecey Haute-Saône
Tarif : 59 – 59 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant Le Relais de Mélecey vous propose une soirée du nouvel an argentée !!
Réservez dès que possible votre place.
Animation Dj Didier. .
2 Rue du Moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69
English : Soirée du Nouvel An
L’événement Soirée du Nouvel An Mélecey a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL