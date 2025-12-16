Soirée du Nouvel An

Chalet de la Bourre Mignovillard Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Vivez une soirée de Réveillon chaleureuse et gourmande. Le menu Lynx, spécialement élaboré pour le 31 décembre, met à l’honneur les produits du terroir omble chevalier mariné au vin jaune, joue de bœuf confite au vin de paille, Bleu de Gex, miel du Jura… Un menu complet et raffiné dans une ambiance chalet authentique. .

Chalet de la Bourre Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 03 31 27

English : Soirée du Nouvel An

L’événement Soirée du Nouvel An Mignovillard a été mis à jour le 2025-12-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA