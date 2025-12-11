Soirée du nouvel an Route de Pardies Monein

Soirée du nouvel an

Route de Pardies Le Moulin Bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année accompagnée d’un beau buffet et de musique pour vous faire danser jusqu’au petit matin. .

Route de Pardies Le Moulin Bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13

