Soirée du nouvel an Ney

Soirée du nouvel an

Salle polyvalente le Briska Ney Jura

Tarif : 80 – 80 – EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

2025-12-31

Repas sur réservation jusqu’au 21/12 .

Salle polyvalente le Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 83 46 47

