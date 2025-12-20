Soirée du nouvel an Restaurant Les tontons de l’arriu Pissos

Soirée du nouvel an

Restaurant Les tontons de l’arriu 45 Chemin de l’Arrïu Pissos Landes

Début : 2025-12-31

Le restaurant Les tontons de l’arriu vous propose leur soirée du nouvel an, avec un concert duo guitare-voix aleyone.

Au menu

-Coupe de champagne et ses amuses bouches

-Fois gras maison, gravelax de saumon

-Trou Landais

-Tournedos façon Rossini, Poêlée forestière

-Assortiment de fromages

-Dôme citron framboise

Sur réservation uniquement ! .

