Soirée du nouvel an Restaurant Les tontons de l’arriu Pissos
Soirée du nouvel an Restaurant Les tontons de l’arriu Pissos mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du nouvel an
Restaurant Les tontons de l’arriu 45 Chemin de l’Arrïu Pissos Landes
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant Les tontons de l’arriu vous propose leur soirée du nouvel an, avec un concert duo guitare-voix aleyone.
Au menu
-Coupe de champagne et ses amuses bouches
-Fois gras maison, gravelax de saumon
-Trou Landais
-Tournedos façon Rossini, Poêlée forestière
-Assortiment de fromages
-Dôme citron framboise
Sur réservation uniquement ! .
Restaurant Les tontons de l’arriu 45 Chemin de l’Arrïu Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 68 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée du nouvel an
L’événement Soirée du nouvel an Pissos a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cœur Haute Lande