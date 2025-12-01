SOIREE DU NOUVEL AN SALLE DES FETES Ramonville-Saint-Agne
SOIREE DU NOUVEL AN
SALLE DES FETES Rue Joliot Curie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 00:00:00
2025-12-31
Le Comité des fêtes a concocté une soirée sur-mesure pour un réveillon inoubliable !
Fêtez le passage à la nouvelle année le mercredi 31 décembre 2025 dès 19h à la salle des fêtes de Ramonville.
Au menu
· 19h apéritif.
· 20h repas de fête et surprises (voir le menu adultes et enfants ci-dessous).
· A partir de 23h soirée dansante avec Belhak music.
· Bar toute la soirée
Tarifs
· Soirée complète 80 € par adulte · 15 € pour les moins de 12 ans devant être accompagnés d’un adulte.
· Soirée dansante uniquement 20 € par adulte.
Inscription avant le 15 décembre 80 .
SALLE DES FETES Rue Joliot Curie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie contact31@ramonvillenfete.fr
English :
The Comité des fêtes has concocted a tailor-made evening for an unforgettable New Year’s Eve!
