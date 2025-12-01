Soirée du Nouvel An, Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Soirée du Nouvel An

Début : 2025-12-31 19:30:00

Le Saint-Hilaire vous propose une soirée festive et gourmande pour le réveillon du Nouvel An à partir de 19h30. Repas de fête, animations et musique sont au programme.

Menu Canapés divers, verre de bulles pétillante Terrine de sanglier aux fruits secs et au cognac Chapon sauce morilles et foie gras, purée de potimarron aux noisettes, légumes surprise Farandole de fromages Délice au mascarpone et aux fruits rouges nappé de chocolat noir. Infos et réservations au 03 58 01 52 51. .

Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

