Soirée du nouvel an avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel

Soirée du nouvel an

L’association Saint-Mihiel, hier, aujourd’hui demain organise une soirée pour accueillir la nouvelle année le Mercredi 31 décembre à partir de 20h30 à l’espace culturel des Avrils

Tarifs 70 € 40 € pour les moins de 14 ans (hors boissons) paiement à la réservation, places limitées

Informations au 06 10 47 21 36Tout public

avenue du Général de Gaulle Salle des Avrils Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 10 47 21 36

English :

The Saint-Mihiel, hier, aujourd?hui demain association is organizing a New Year’s Eve party on Wednesday December 31 from 8:30pm at the Espace Culturel des Avrils

Prices: 70 ? ? 40 ? for children under 14 (excluding drinks) ? payment on reservation, places limited

For more information, call 06 10 47 21 36

