Soirée du nouvel an avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel
Soirée du nouvel an avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du nouvel an
avenue du Général de Gaulle Salle des Avrils Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
40
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
L’association Saint-Mihiel, hier, aujourd’hui demain organise une soirée pour accueillir la nouvelle année le Mercredi 31 décembre à partir de 20h30 à l’espace culturel des Avrils
Tarifs 70 € 40 € pour les moins de 14 ans (hors boissons) paiement à la réservation, places limitées
Informations au 06 10 47 21 36Tout public
40 .
avenue du Général de Gaulle Salle des Avrils Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 10 47 21 36
English :
The Saint-Mihiel, hier, aujourd?hui demain association is organizing a New Year’s Eve party on Wednesday December 31 from 8:30pm at the Espace Culturel des Avrils
Prices: 70 ? ? 40 ? for children under 14 (excluding drinks) ? payment on reservation, places limited
For more information, call 06 10 47 21 36
L’événement Soirée du nouvel an Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-27 par OT COEUR DE LORRAINE