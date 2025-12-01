Soirée du Nouvel An : tout ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice des Champs-Élysées Feu d’artifice du 31 décembre sur les Champs-Élysées Paris

Un mapping vidéo sur l’Arc de Triomphe

L’agence Av Extended, qui a

notamment réalisé le show de Michael Canitrot pour la réouverture de la

cathédrale Notre-Dame (Paris Centre) l’an passé, a concocté un mapping vidéo

exceptionnel.

À 23 h 50, le mapping sera projeté sur

l’Arc de Triomphe, accompagné d’une composition musicale d’Ena Eno et d’André

Manoukian. Le spectacle mettra en avant le Paris des arts et des idées :

une ville atelier, une ville scène, une ville livre.

Un tableau rendra hommage au 70e anniversaire du jumelage entre Paris et

Rome, célébré en 2026. Le sport sera également mis à l’honneur, avec une

séquence dédiée au Paris Saint-Germain, au Paris FC et au Ballon d’or Ousmane

Dembélé. Puis viendra le décompte tant attendu vers la nouvelle année !

Une playlist 100 % féminine

À minuit, le feu d’artifice débutera par un flash blanc total, suivi d’une déferlante de lumières dorées, argentées et bleues, illuminant la façade de l’Arc de Triomphe.

La playlist 100 % féminine mettra en lumière des succès du moment, sans oublier un clin d’œil vers l’Italie !

Une conclusion pleine d’émotion

Le spectacle se terminera sur Imagine, de John Lennon,

pour débuter l’année dans un esprit de paix, d’espoir et de fraternité.

Accès et recommandations

Les Champs-Élysées (8e) ouvriront au public dès 19 heures, avec une entrée principalement par la place de la Concorde (8e).

> Par le sud : avenue Montaigne et avenue Franklin D. Roosevelt (8e)

> Par le nord : avenue

Matignon et avenue Franklin D. Roosevelt (8e)

> Par l’est : place de

la Concorde (8e)

Il est recommandé :

d’arriver tôt : ouverture des accès à 19h

de se vêtir chaudement et contre la pluie ;

d’être vigilants avec les jeunes enfants (les poussettes ne sont pas recommandées).

Objets interdits sur le site

Objets interdits soirée Nouvel An ; Crédits : Ville de Paris

La préfecture de Police et la RATP communiqueront prochainement sur les périmètres de fermeture.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 19h00 à 00h20

gratuit

Tout public.

