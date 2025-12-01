Soirée du Nouvel An : tout ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice des Champs-Élysées Feu d’artifice du 31 décembre sur les Champs-Élysées Paris
Soirée du Nouvel An : tout ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice des Champs-Élysées Feu d’artifice du 31 décembre sur les Champs-Élysées Paris mercredi 31 décembre 2025.
Un mapping vidéo sur l’Arc de Triomphe
L’agence Av Extended, qui a
notamment réalisé le show de Michael Canitrot pour la réouverture de la
cathédrale Notre-Dame (Paris Centre) l’an passé, a concocté un mapping vidéo
exceptionnel.
À 23 h 50, le mapping sera projeté sur
l’Arc de Triomphe, accompagné d’une composition musicale d’Ena Eno et d’André
Manoukian. Le spectacle mettra en avant le Paris des arts et des idées :
une ville atelier, une ville scène, une ville livre.
Un tableau rendra hommage au 70e anniversaire du jumelage entre Paris et
Rome, célébré en 2026. Le sport sera également mis à l’honneur, avec une
séquence dédiée au Paris Saint-Germain, au Paris FC et au Ballon d’or Ousmane
Dembélé. Puis viendra le décompte tant attendu vers la nouvelle année !
Une playlist 100 % féminine
À minuit, le feu d’artifice débutera par un flash blanc total, suivi d’une déferlante de lumières dorées, argentées et bleues, illuminant la façade de l’Arc de Triomphe.
La playlist 100 % féminine mettra en lumière des succès du moment, sans oublier un clin d’œil vers l’Italie !
Une conclusion pleine d’émotion
Le spectacle se terminera sur Imagine, de John Lennon,
pour débuter l’année dans un esprit de paix, d’espoir et de fraternité.
Accès et recommandations
Les Champs-Élysées (8e) ouvriront au public dès 19 heures, avec une entrée principalement par la place de la Concorde (8e).
> Par le sud : avenue Montaigne et avenue Franklin D. Roosevelt (8e)
> Par le nord : avenue
Matignon et avenue Franklin D. Roosevelt (8e)
> Par l’est : place de
la Concorde (8e)
Il est recommandé :
- d’arriver tôt : ouverture des accès à 19h
- de se vêtir chaudement et contre la pluie ;
- d’être vigilants avec les jeunes enfants (les poussettes ne sont pas recommandées).
Objets interdits sur le site
La préfecture de Police et la RATP communiqueront prochainement sur les périmètres de fermeture.
Le mercredi 31 décembre 2025
de 19h00 à 00h20
gratuit
Tout public.
