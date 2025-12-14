Soirée du nouvel an Ville-sous-la-Ferté

Soirée du nouvel an Ville-sous-la-Ferté mercredi 31 décembre 2025.

Hôtel-Restaurant de l’Abbaye Ville-sous-la-Ferté Aube

L’Hôtel-Restaurant de l’Abbaye organise une soirée du nouvel an avec DJ Serge !

Tarifs:
– Adulte 55€
– Enfant 12€

Sur réservation.   .

Hôtel-Restaurant de l’Abbaye Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 80 12 

