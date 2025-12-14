Soirée du nouvel an

Hôtel-Restaurant de l’Abbaye Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’Hôtel-Restaurant de l’Abbaye organise une soirée du nouvel an avec DJ Serge !

Tarifs:

– Adulte 55€

– Enfant 12€

Sur réservation. .

Hôtel-Restaurant de l’Abbaye Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 80 12

English :

L’événement Soirée du nouvel an Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne