Soirée du patrimoine Église Saint-Nicolas Charpey

2025-09-19 18:00:00

2025-09-19 21:30:00

2025-09-19

Venez nombreux pour en apprendre plus sur le patrimoine du village de Charpey lors de la soirée du patrimoine organisée par Micro-Folie avec l’association du patrimoine de Charpey St Didier !

Église Saint-Nicolas Place du 19 mars Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 32 41 s.morinburais@charpey.fr

English :

Come and learn more about the heritage of the village of Charpey at the Heritage Evening organized by Micro-Folie with the Charpey St Didier Heritage Association!

German :

Kommen Sie zahlreich und erfahren Sie mehr über das Kulturerbe des Dorfes Charpey beim Abend des Kulturerbes, der von Micro-Folie zusammen mit dem Kulturerbeverein von Charpey St Didier organisiert wird!

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio del villaggio di Charpey alla serata del patrimonio organizzata da Micro-Folie con l’Associazione del patrimonio di Charpey St Didier!

Espanol :

Venga a descubrir el patrimonio del pueblo de Charpey en la Velada del Patrimonio organizada por Micro-Folie en colaboración con la Asociación del Patrimonio de Charpey St Didier

