Soirée du patrimoine : conférence, exposition et cocktail, Maison Langlade, Cugnaux

Informations pratiques

Soirée du patrimoine : conférence, exposition et cocktail Samedi 19 septembre, 19h00 Maison Langlade Haute-Garonne

Réservation obligatoire. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Participez à une soirée dédiée au patrimoine et à l’architecture de Cugnaux. Une conférence permettra de découvrir l’histoire et les spécificités du patrimoine local, avant de poursuivre les échanges autour d’un cocktail. La soirée se prolongera par une visite guidée de l’exposition présentée à la galerie d’art de la Maison Langlade.

Maison Langlade 22 place de l’église 31270 cugnaux Cugnaux 31270 Le Vivier Haute-Garonne Occitanie 06 61 44 52 83 https://www.maisonlanglade.com https://www.instagram.com/maisonlanglade [{« type »: « link », « value »: « https://atelierlanglade.sumupstore.com/article/soiree-patrimoine-conference-cocktail-expo-samedi-19-09-de-19h-a-20h30 »}] Découvrez la Maison Langlade, un lieu de vie artistique dédié à la création contemporaine. Sur 200 m², elle réunit un espace d’exposition consacré à la création française actuelle, plusieurs salles accueillant cours, stages et ateliers ouverts au public, une résidence d’artistes dédiée aux projets internationaux ainsi que l’atelier de l’artiste peintre Sandrine Langlade.

Le lieu comprend également un jardin et des salons immersifs privatisables, offrant un cadre propice à la découverte, à la création et aux échanges artistiques. Plusieurs dizaines de places de stationnement sont disponibles en face du bâtiment, ainsi que de nombreuses autres à proximité immédiate.

Conférence sur le patrimoine et l’architecture à Cugnaux, suivie d’un cocktail et d’une visite guidée de l’exposition en cours à la galerie d’art de la Maison Langlade

©DR