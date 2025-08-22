Soirée du patrimoine Le bourg La Roche-Maurice
Soirée du patrimoine Le bourg La Roche-Maurice vendredi 22 août 2025.
Soirée du patrimoine
Le bourg Eglise Saint-Yves La Roche-Maurice Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-22 22:30:00
Date(s) :
2025-08-22
Organisée par des guides bénévoles étudiants de la SPREV. Au programme Ankou , cortège funéraire et évocation de la mort dans le culte chrétien ; lecture de conte avec accompagnement musical ; ouverture exceptionnelle de l’ossuaire. .
Le bourg Eglise Saint-Yves La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 43 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée du patrimoine La Roche-Maurice a été mis à jour le 2025-08-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS