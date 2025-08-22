Soirée du patrimoine Le bourg La Roche-Maurice

Soirée du patrimoine

Le bourg Eglise Saint-Yves La Roche-Maurice Finistère

Début : 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

2025-08-22

Organisée par des guides bénévoles étudiants de la SPREV. Au programme Ankou , cortège funéraire et évocation de la mort dans le culte chrétien ; lecture de conte avec accompagnement musical ; ouverture exceptionnelle de l’ossuaire. .

Le bourg Eglise Saint-Yves La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 43 57

