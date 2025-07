Soirée du patrimoine Le Vigan

Parce que notre Histoire et notre patrimoine méritent de briller, nous vous convions à une soirée exceptionnelle le mercredi 30 juillet dès l’arrivée de la nuit,

Mise en lumière de l’abbatiale.

Pendant 1h30, laissez-vous emporter par la magie des lumières, le charme des musiques et les récits qui racontent l’âme profonde de notre commune. Chaque pierre, chaque souvenir, chaque instant partagé raconte un bout de nous avec la voix de Nadine Delmas, la musique et les lumières de Bernard Delmas.

Des places assises vous attendent, ainsi qu’une buvette conviviale, pour profiter pleinement de cette escapade nocturne au cœur de notre village du Vigan-en-Quercy, là où chaque rencontre devient souvenir. .

Le bourg Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 12 46

English :

Because our history and heritage deserve to shine, we invite you to an exceptional evening on Wednesday, July 30, as soon as night falls,

German :

Da unsere Geschichte und unser Erbe es verdienen, zu glänzen, laden wir Sie am Mittwoch, den 30. Juli, ab Einbruch der Dunkelheit zu einem außergewöhnlichen Abend ein,

Italiano :

Poiché la nostra storia e il nostro patrimonio meritano di risplendere, vi invitiamo a una serata eccezionale mercoledì 30 luglio, non appena farà buio,

Espanol :

Porque nuestra historia y nuestro patrimonio merecen brillar, le invitamos a una velada excepcional el miércoles 30 de julio en cuanto se ponga el sol,

