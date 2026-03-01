Soirée du printemps la boutique se refait une beauté Château-Renard

Soirée du printemps la boutique se refait une beauté

En janvier 2026, les exposants et exposantes de la Maison du Manège ont pris pinceaux et peinture pour remettre un coup de jeune à la boutique. Des meubles réutilisés, une ambiance végétalisée, un réaménagement, de quoi faire peau neuve !

English :

In January 2026, Maison du Manège exhibitors took up paint and brushes to give the store a facelift. Re-used furniture, a greener atmosphere, a new layout it’s a whole new look!

