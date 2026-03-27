Soirée du printemps

Montcresson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Soirée du printemps

Soirée du printemps . A partir de 19h. Soirée blind test fleurs et plantes. Planches apéro du printemps et cocktail .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84

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English :

Spring evening

L’événement Soirée du printemps Montcresson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GATINAIS SUD