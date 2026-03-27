Soirée du printemps Montcresson
Soirée du printemps Montcresson vendredi 10 avril 2026.
Soirée du printemps
Montcresson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Soirée du printemps
Soirée du printemps . A partir de 19h. Soirée blind test fleurs et plantes. Planches apéro du printemps et cocktail .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84
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English :
Spring evening
L’événement Soirée du printemps Montcresson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GATINAIS SUD
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