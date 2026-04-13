Soirée du Prix Alice Guy 2026 Max Linder Panorama Paris

La soirée de remise du Prix Alice Guy 2026 aura lieu le 15 avril à compter de 20h30 au Max Linder Panorama, Paris 9e.

Au programme de cette soirée dédiée au cinéma et aux femmes qui le font :

– un hommage inédit à Alice Guy, la grande pionnière du 7e art avec diffusion de deux de ses films et de bien d’autres surprises,

– la cérémonie de remise du Prix Alice Guy 2026 à Hafsia Herzi et à l’équipe de son film La Petite Dernière par le prestigieux jury 2026,

– la diffusion de La Petite Dernière, film primé.

La soirée est ouverte à toutes et à tous. Réservez votre place.

Venez assister à la cérémonie de remise du Prix Alice Guy au film La Petite Dernière en présence d’Hafsia Herzi et de son équipe.

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h30 à 23h00

payant

Réservez vos places (entre 15 et 25 euros)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T20:30:00+02:00_2026-04-15T23:00:00+02:00

Max Linder Panorama 24, boulevard Poissonnière 75009 Paris

https://www.prixaliceguy.com/reservez-vos-places-pour-la-soiree-du-prix-alice-guy-2026/ https://www.facebook.com/PrixAliceGuy https://www.facebook.com/PrixAliceGuy



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