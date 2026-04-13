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Soirée du Prix Alice Guy 2026 Max Linder Panorama Paris

Soirée du Prix Alice Guy 2026 Max Linder Panorama Paris

Soirée du Prix Alice Guy 2026 Max Linder Panorama Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Max Linder Panorama

Adresse : 24, boulevard Poissonnière

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : <p>Réservez vos places (entre 15 et 25 euros)</p>

La soirée de remise du Prix Alice Guy 2026 aura lieu le 15 avril à compter de 20h30 au Max Linder Panorama, Paris 9e.

Au programme de cette soirée dédiée au cinéma et aux femmes qui le font :

– un hommage inédit à Alice Guy, la grande pionnière du 7e art avec diffusion de deux de ses films et de bien d’autres surprises,

– la cérémonie de remise du Prix Alice Guy 2026 à Hafsia Herzi et à l’équipe de son film La Petite Dernière par le prestigieux jury 2026,

– la diffusion de La Petite Dernière, film primé.

La soirée est ouverte à toutes et à tous. Réservez votre place.

Venez assister à la cérémonie de remise du Prix Alice Guy au film La Petite Dernière en présence d’Hafsia Herzi et de son équipe.
Le mercredi 15 avril 2026
de 20h30 à 23h00
payant

Réservez vos places (entre 15 et 25 euros)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T20:30:00+02:00_2026-04-15T23:00:00+02:00

Max Linder Panorama 24, boulevard Poissonnière  75009 Paris
https://www.prixaliceguy.com/reservez-vos-places-pour-la-soiree-du-prix-alice-guy-2026/ https://www.facebook.com/PrixAliceGuy https://www.facebook.com/PrixAliceGuy


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